Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böschungsbrand

Großengottern (ots)

Mehrere Notrufe gingen bei der Rettungsleitstelle und der Polizei am 17.07.2021 gegen 18 Uhr ein, in welchen ein Brand an der B 247 zwischen Großengottern und Seebach gemeldet wurde. Die alarmierte Feuerwehr musste ca. 5 Quadratmeter der Böschung löschen. Wie der Brand entstanden ist, konnte nicht geklärt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell