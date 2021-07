Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

Großengottern (ots)

Beamten der Polizeiinspektion fiel am 17.07.21 gegen 02:15 Uhr in Großengottern ein Radfahrer auf, welcher entgegengesetzt der Einbahnstraße ohne Licht und in Schlangenlinien fuhr. Er war unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell