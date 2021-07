Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Langensalza (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am 17.07.21 um 13:30 Uhr in Bad Langensalza, Felsenkellerstraße, als der 77-jährige Fahrer eines Pkw Toyota rückwärts ausparkte und gegen einen Audi A4 stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von je ca. 1000 EUR.

