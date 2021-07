Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

In der Zinkengasse in Mühlhausen fuhr ein 49-jährigder Mühlhäuser am 17.07.2021 gegen 13 Uhr wenige Meter rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Ford Kuga. Er fuhr mit seinem Opel Insignia auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

