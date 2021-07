Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 17.07.21, 11 Uhr, fuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Kia in der Mühlhäuser Pfortenstraße zu dicht an einem Mercedes Vito vorbei. Dieser hielt halb auf dem Gehweg, da dessen Fahrer Pakete auslieferte. Der Kia-Fahrer blieb mit seinem Außenspiegel am Spiegel des Vito hängen. Beide Außenspiegel wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell