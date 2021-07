Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Am 16.07.21 um 16 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mühlhäuser mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Radweg Hinter der Harwand in Mühlhausen in Richtung Blobach. Kurz vor dem Kreisverkehr Mittelstraße überquerte ein Radfahrer die Straße und kollidierte mit dem Krankenfahrstuhl. Trotz Aufforderung stehen zu bleiben, fuhr der jugendliche Radfahrer weiter, ohne den Personalienaustausch vorzunehmen. Am Elektrofahrstuhl entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

