Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schranke durchbrochen

Nordhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurde in Nordhausen der Fahrer eines Hyundai leicht verletzt. Gegen 10.00 Uhr wollte ein 80-jähriger Mann mit seinem Hyundai das Parkhaus in der Emil-Reichert-Straße verlassen. In der Parkhausausfahrt durchbrach aber der PKW die geschlossene Ausfahrtsschranke und stieß mit dem Auflieger eines, in diesem Moment vorbei fahrenden, LKW's zusammen. Der Hyundai wurde nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Der 80-jährige kam zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus, konnte es aber danach wieder verlassen. Ob vielleicht ein Verwechseln des Brems- und Gaspedales Ursache des Unfalles ist, müssen die weiteren Ermittlungen erbringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell