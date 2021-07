Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßengraben stoppt Irrfahrt

Keula (ots)

Ein ortsunkundiger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen befuhr am Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, mit seinem Mercedes Benz die Landstraße 2093 zwischen Menteroda und Keula. An der Einmündung zur Mühlhäuser Straße übersah der 36-Jährige das Ende der Straße und fuhr geradeaus in einen Graben. Er konnte das Auto unverletzt verlassen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

