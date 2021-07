Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer von Auto erfasst

Hüpstedt (ots)

Ein jugendlicher Mopedfahrer musste am Donnerstagnachmittag, nach einem Unfall in Hüpstedt, ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war gegen 15 Uhr mit weiteren Mopedfahrern unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung Mühlhäuser Straße auf Höhe eines Einkaufsmarktes, erfasste ihn ein Pkw, worauf der 15-Jährige stürzte. Die 34-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

