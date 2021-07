Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer übersieht Pkw und verletzt sich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Wolfstraße, Lingmannstraße verletzte sich ein Radfahrer. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Wolfstraße in Richtung Holzweg. An der Kreuzung Lingmannstraße kollidierte er mit einem VW Tiguan, dessen 66-jähriger Fahrer vorfahrtsberechtigt von der Lingmannstraße in die Wolfstraße abbog. Der Radler versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er stürzte auf die Straße. Glücklicherweise verletzte er sich nicht ernsthaft, musste aber im Krankenhaus behandelt werden.

