Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin vermisst wichtige Schlüssel

Artern (ots)

Eine 82-jährige Rentnerin erstattete am Mittwoch bei der Polizei in Artern Anzeige wegen ihres verlorengegangenen Schlüssels. Sie hielt sich gegen 9 Uhr, in einer Fleischerei in der Leipziger Straße auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihre Schlüssel noch. Das bestätigen Zeugen. Als sie dann zu Hause eintraf, waren die Schlüssel verschwunden. Die Seniorin erkundigte sich bereits in der Fleischerei. Dort wurde der Schlüssel nicht abgegeben. Die vier Schlüssel hängen an einem Schlüsselband mit der Aufschrift Bödewig. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Unterschlagung. Die Rentnerin hat eine angemessene Belohnung ausgesetzt für den ehrlichen Finder, der den Schlüssel im Fundbüro der bei der Polizei abgibt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell