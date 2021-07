Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Keller verschwunden

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße auf. Der oder die Täter erbeuteten ein E-Bike im Wert von mindestens 3000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

