Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall

Kalteneber (ots)

Am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat die Landstraße 2024 aus Richtung Flinsberg. An der Kreuzung zur Landstraße 1022 kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten VW Caddy eines 49-Jährigen, der in Richtung Heiligenstadt fuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell