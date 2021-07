Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Überholen, Unfallbeteiligten verlieren sich aus den Augen

Kirchheilingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, befuhren zwei Pkw die Bundesstraße 84 von Kirchheilingen in Richtung Billeben in einer Fahrzeugkolonne. Aus dieser heraus, setzte ein 55-jähriger Autofahrer in seinem Audi A3 zum Überholen an. Als er auf gleicher Höhe mit einem Mercedes Benz fuhr, soll dieser ausgeschert haben. Der Audifahrer wich aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber vom Fahrer des Audis, nach einer kurzen Verfolgung, gestoppt werden. Zwischen beiden Männern soll es dann zu einem Gespräch gekommen sein. Um weitere Konfrontationen zu vermeiden, stieg der Audifahrer wieder ein und fuhr davon ehe er die Polizei verständigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des Mercedes machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell