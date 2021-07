Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradkleidung aus Garage gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag entdeckte ein Garagenbesitzer Am Roßmannsbach seine aufgebrochene Garage. Unbekannte drangen auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein. Sie stahlen zwei Motorradhelme der Marke Shoei sowie Motorradkleidung im Wert von ca. 2500 Euro. Der Einbruch muss zwischen dem Freitag, 9. Juli und Mittwoch, 14. Juli stattgefunden haben.

