Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo sind die Ponys?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Shetlandponys vermisst seit Mittwoch ein Pferdehalter in Heiligenstadt. Die Tiere standen eine Woche auf einer Wiese in der Schöllbornstraße, in Hausen. Als der Besitzer nach ihnen schaute, waren sie verschwunden. Unklar ist bislang, ob die Tiere entlaufen sind oder gestohlen wurden. Wer Hinweise zum Verbleib der Tiere geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell