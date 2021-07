Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getränke verloren

Wipperdorf (ots)

In der Ortslage Wipperdorf verlor am frühen Nachmittag ein Getränkelieferant zahlreiche volle Getränkekisten. Die Kisten, überwiegend gefüllt mit Apfelschorle, fielen vom Anhänger, da sich die Ladungsklappe in einer Kurve plötzlich öffnete. Schätzungsweise 300 Kisten verteilten sich auf der Straße und dem angrenzenden Gehweg. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Straße ist derzeit die Feuerwehr noch im Einsatz. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell