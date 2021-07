Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beleidigungen in Zug

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In einem Regionalexpress von Leinefelde nach Kassel gerieten am Dienstag, gegen 18 Uhr, zwei Fahrgäste in Streit. Ein 70-jähriger Mann hatte sich wohl beim Einsteigen in Leinefelde vorgedrängelt und soll einem 40-Jährigen vorgeworfen haben, im Wege zu stehen. Hieraus entwickelte sich ein Streit, bei dem der Rentner sein Gegenüber mit dem Wort Neger bezeichnet haben soll. Nur durch das Eingreifen weiterer Fahrgäste eskalierte die Situation nicht weiter. Am Bahnhof Heiligenstadt stiegen alle Beteiligten aus und wurden bereits von der Polizei erwartet. Nach Schilderung des Vorfalls erstatteten die Beamten Anzeige gegen den Rentner wegen Beleidigung.

