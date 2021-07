Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb verletzt Verkäuferin

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Kyffhäuserstraße gegenüber einer Verkäuferin handgreiflich. Der 33-jährige hielt sich gegen 18.40 Uhr mit einem Bekannten im Markt auf und wollte zwei Flaschen Schnaps stehlen. Als er von der Mitarbeiterin auf die Flaschen angesprochen wurde, kam es zu einem Handgemenge, bei dem die Frau verletzt wurde. Sie hatte offensichtlich einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf bekommen. Der Ladendieb flüchtete, konnte aber noch im Geschäft ermittelt werden.

