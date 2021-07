Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodieb ertappt? Mann fährt in Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe

Nordhausen (ots)

Mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe befuhr am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, ein Autofahrer die Grimmelallee. Polizisten stoppten den 24-Jährigen und kontrollierten ihn. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Da er offensichtlich angetrunken war, musste er einen Atemalkoholtest über sich ergehen lassen. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Die am Golf angebrachten Kennzeichen gehörten nicht an das Auto, sondern an einen Nissan im Kommunikationsweg. Dort hatte der Ertappte vermutlich kurz zuvor die Kennzeichen gestohlen. Den Diebstahl meldete der Besitzer des Nissans am Mittwochmorgen bei der Polizei. Da der 24-Jährige keine plausible Herkunft zum Golf machen und keine Dokumente vorlegen konnte, ließen die Polizisten das Auto samt gestohlenen Kennzeichen sicherstellen. Gegen den Mann erstatteten sie Anzeige nicht nur wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung, sondern auch Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl eines Pkw.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell