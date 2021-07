Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto weggerollt

Mülverstedt (ots)

Ein Zaun stoppte am Dienstagnachmittag in Mülverstedt einen fahrerlosen VW Caddy. Der 34-jährige Halter hatte gegen 14.15 Uhr sein Auto in der Gottersche Straße abgestellt und offensichtlich nicht richtig gesichert. Nachdem er ausgestiegen war, rollte der Caddy gegen den Zaun. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

