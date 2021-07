Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Jugendliche aus dem Unstrut-Hainich Kreis vermisst

Seit Samstag, 26. Juni, werden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus einer Heimeinrichtung in Schierschwende vermisst. Der 16-jährige Danny Voges ist ca. 1.70 bis 1.75 m groß, schlank und trägt mittelblonde, kurze Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem T-Shirt und Turnschuhen bekleidet. Sein Kumpel, der 15-jährige Jan Luca Reinhardt, ist 1.85 m groß und sportlich schlank. Er trägt ebenfalls dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Nike Turnschuhen. Hinweise deuten darauf hin, dass sich die beiden Jugendlichen im Raum Hildesheim und Hannover aufhalten könnten. Wer hat die Jungen gesehen und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

