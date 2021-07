Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überwachungskamera enttarnt Fahrraddiebe

Ebeleben (ots)

Vor einem Einkaufsmarkt in der Sondershäuser Straße kam am Montag ein Mountainbike abhanden. Der 17-jährige Geschädigte stellte das weiße Mountainbike der Marke Ghost, Modell Kato, auf dem Parkplatz ab und sicherte es. Gegen 18 Uhr war es verschwunden. Im Rahmen der vor Ort Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine Überwachungskamera den Diebstahl aufzeichnete. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes identifizierten daraufhin zwei Tatverdächtige aus dem Kyffhäuserkreis. Die Ermittlungen dauern an.

