Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorderrad gestohlen

Sondershausen (ots)

Auf das Vorderrad eines Mountainbikes hatte es ein Dieb am Montag in Sondershausen abgesehen. Zwischen 19 und 19.10 Uhr baute er es von einem Fahrrad ab, das in der Straße der Jugend, unweit eines Einkaufsmarktes, vor einem Wohnblock abgestellt war. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

