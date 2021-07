Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Am Montag, zwischen 12 und 14 Uhr, klauten Unbekannte ein Damenpedelec vom Parkplatz in der Böhmenstraße. Das Rad hatte, gesichert mit einem Seilschloss, neben einem Wohnmobil gestanden. Der unbekannte Täter durchtrennte das Seilschloss und verschwand mit dem Pedelec. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec der Firma Tauber in grau. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer, 03603/8310, entgegen.

