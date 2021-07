Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unaufmerksamkeit führt zu Auffahrunfall

Bleicherode (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Montag, gegen 14.20 Uhr, in der Halle-Kasseler-Straße zu Verkehrsbehinderungen. Ein Sattelzug beabsichtigte am Ortsausgang Elende nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Der Fahrer bremste seinen Zug ab. Ein 53-jähriger Autofahrer konnte seinen T 5 Transporter nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf. Der wiederum wurde auf den vor ihm abbremsenden Sattelzug geschoben. Der Golf musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Niedergebra kam zum Einsatz und entfernte die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Verletzte gab es nicht.

