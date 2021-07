Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher durch Schlag ins Gesicht verletzt

Nordhausen (ots)

Ohne Grund soll ein bislang unbekannter Mann am Montagnachmittag in der Hohensteiner Straße geschlagen haben. Gegen 15.40 Uhr hatte sich das 17-jährige Opfer bei der Polizei gemeldet. Seiner Aussage nach schlug ihn der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und stieß ihn gegen einen Bauzaun. Der Jugendliche musste medizinisch versorgt werden. Der Unbekannte hatte auffälliges rotes Haar und trug einen roten Vollbart. Er war in Begleitung einer Frau. Nach der Tat lief er weiter in Richtung Grimmelallee und Grimmel. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell