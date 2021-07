Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag zu Montag in das Vereinsheim der Gartenanlage Am Roßmannsbach, Im Stürzetal ein. Sie brachen die Eingangstür auf und öffneten im Gebäude zahlreiche Türen. Mit mehreren Schlüsseln und zwei Handkassen verschwanden der oder die Einbrecher wieder. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell