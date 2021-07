Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer am Kyffhäuser gestürzt

Kyffhäuserland (ots)

Glück hatte ein Motorradfahrer am Montagabend auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser. Der 24-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda befuhr gegen 19.10 Uhr die Bundesstraße vom Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Ducati, stürzte und rutschte von der Straße. Er erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Sein Motorrad ist nur noch Schrott.

