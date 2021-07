Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 8. Juli, in der Uferstraße. Gegen 7.20 Uhr befuhr eine 74-jährige Autofahrerin mit ihrem roten Opel Meriva die Uferstraße, aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße kommend, in der linken Fahrspur. Ca. 100 m vor der Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, möglicherweise mit einem blauen Seat Leon. Beide Unfallbeteiligten stoppten ihre Fahrzeuge. Eine weitere Autofahrerin bat die 74-Jährige an ihrem Opel die Warnblinkanlage einzuschalten. Beide Unfallautos fuhren weiter und hielten dann in einer der linken Parkbuchten der Uferstraße. Wer hat den Unfall beobachtet? Gesucht wird auch die Frau, die die Unfallbeteiligte gebeten hatte, die Warnblinker einzuschalten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

