Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektroräder von Campingplatz gestohlen

Niederdorla (ots)

Zwei E-Bikes im Wert von ca. 5000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag auf einem Campingplatz in Niederdorla. Die zwei Räder, die mit hochwertigen Schlössern gesichert waren, standen über Nacht neben dem Wohnmobil auf dem Campingplatz am Stausee. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Räder auf einem Campingplatz an einem Fahrradständer, dem Wohnwagen oder Wohnmobil anzuschließen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell