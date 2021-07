Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pärchen auf Diebestour erwischt

Greußen (ots)

Eine 37-jährige Frau und ihren 43-jährigen Begleiter nahmen Polizisten am in der Nacht zu Samstag in Greußen fest. Zeugen hatten die Polizei über zwei Radler informiert, die mit Fahrrädern und neuen Blumentöpfen in der Nordhäuser Straße unterwegs waren. Polizisten entdeckten wenig später die Frau in der Nähe eines Baumarktes in einem Brennnesselfeld, ihren Bekannten nahmen sie in der Nähe fest. Ermittlungen zufolge hatte das Pärchen den Bauzaun am Markt überwunden und verschiedene Gartenmaterialien zurechtgelegt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des 43-Jährigen fanden die Polizisten noch in der Nacht weitere neue Blumenkästen und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde das Pärchen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

