Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann beißt Bekannten im Streit ein Stück vom Ohr ab

Thamsbrück (ots)

Am späten Samstagabend gerieten An der Stadtmauer zwei Männer in Streit, nachdem sie zuvor gemeinsam gefeiert hatten. Die anfängliche verbale Auseinandersetzung mündete in einem Handgemenge, bei dem ein 41-Jähriger seinem 53-jährigen Gegenüber ein Teil des Ohres abbiss. Die Ehefrau des Opfers, der sich bis nach Haus schleppte, brachte ihren verletzten Mann ins Krankenhaus nach Bad Langensalza. Von dort aus erfolgte eine Verlegung nach Erfurt. Der Verletzte konnte noch in der Nacht die Klinik wieder verlassen. Letztendlich erfuhr die Polizei in Erfurt am frühen Sonntagmorgen von den Ereignissen in Thamsbrück. Am Sonntag folgten umfangreiche Ermittlungen, die Kriminalpolizei Nordhausen wurde involviert. Der 41-jährige Tatverdächtige konnte zu Hause angetroffen. Er musste mit zur Blutentnahme. Am Tatort fanden die Ermittler schließlich das abgebissene Teil vom Ohr des Opfers. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet.

