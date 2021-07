Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Ferna (ots)

Am Sonntag, zwischen 13 und 15.45 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Grundstück in der Dorfstraße ein Moped. Die rote Simson Schwalbe, an der das abgelaufene Versicherungskennzeichen 954 ADL angebracht war, stand unter einem Carport, abgedeckt mit einer Plane. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

