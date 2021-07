Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Klettstedt (ots)

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen brachten am Montagmorgen Rettungskräfte einen 37-jährigen Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der Mann befuhr gegen 6.50 Uhr die Landstraße 3176 aus Richtung Klettstedt in Richtung Merxleben. Am Sundhäuser Kreuz kollidierte das Motorrad mit einem Seat, dessen 57-jährige Fahrerin die Landstraße in Richtung Nägelstädt passieren wollte. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Verkehr musste großräumig um die Unfallstelle herum umgeleitet werden. Ein Gutachter unterstützte die Polizisten vor Ort bei der Sicherung von Unfallspuren, zur Klärung der Unfallursache. Nach knapp drei Stunden war die Unfallstelle geräumt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell