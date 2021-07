Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Wohnwagens

Mühlhausen (ots)

Am 10.07.21 gegen 23:55 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet von Mühlhausen, eine Brandstiftung an einem abgeparkten Wohnwagen. Dieser stand im Bereich der Wendewehrstraße, in der Nähe des ehemaligen TTM. Dort wurde durch einen unbekannten Täter ein Feuer im Wohnwagen gelegt, wodurch dieser völlig ausbrannte. Durch sofort eingesetzte Kräfte konnte keine Person mehr am Tatort angetroffen werden. Jedoch wurde in unmittelbarer Nähe ein Mountainbike mit einem orangefarbenen Rahmen der Marke Calvin, grauen Profilreifen und auffallend niedriger Satteleinstellung aufgefunden. Dieses könnte dem Brandstifter gehört haben und wurde sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zum Brand oder zum letzten Fahrradbesitzer machen kann, meldet sich bitte bei der PI Unstrut- Hainich telefonisch.

