Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 09.07.2021 - 11.07.2021

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 10.07.2021 / 09:00 Uhr kam der 51jährige Fahrer eines VW Jetta auf der Straße von Weißenborn nach Bischofferode ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Am 09.07.2021, in der Zeit von 15:40 Uhr bis 15:55 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Pkw mit einem auf dem Parkplatz des REWE in Heiligenstadt / Sperberwiese abgestellten grünen Daihatsu Terios und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 2000,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und konnte bislang nicht ermittelt werden.

Am 11.07.2021 / 04:45 Uhr wurde in Beuren / Turmstraße der 44jährige Fahrer eines Pkw Suzuki angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

In Heiligenstadt / Husumer Straße hielten Beamte am 11.07.2021 / 01:45 Uhr den 19jährigen Fahrer eines Opel Corsa an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Eine Anzeige wurde erstattet.

Mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen wurde der 48jährige Fahrer eines Mopeds in Leinefelde / Mühlhäuser Chaussee erwischt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

Am 10.07.2021 / gg. 14:05 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich auf der L 2017 (B 247 in Richtung Tastungen) ereignet hatte und bei dem ein blauer Pkw beteilgt war. Die später vor Ort eingetroffenen Beamten konnten weder den Pkw, noch den dazugehörigen Fahrer feststellen. Lediglich der beschädigte Telefonmasten zeugte vom Unfallhergang. Im Rahmen der Ermittlungen konnte aber der Unfallverursacher bekannt gemacht werden. Es handelte sich um eine 52jährige Frau, die mit ihrem Pkw Ford (ca. 1000,- EUR Schaden) in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Anschließend fuhr sie noch ca. 40m auf dem Grünstreifen weiter, bevor der Telefonmasten die Fahrt stoppte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort angezeigt.

Straftaten:

In der Nacht vom 08.07.2021 zum 09.07.2021 zerstach ein unbekannter Täter die Reifen eines in Küllstedt / Richtersgasse abgestellten Pkw VW Passat und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 200,-EUR. In der Nacht zum 04.07.2021 wurden am gleichen Pkw, der in derselben Straße abgestellt war, schon einmal alle Reifen zerstochen.

In der Zeit vom 30.06.2021 bis 06.07.2021 hängten unbekannte Täter die Tür eines Kellers in Leinefelde / Gaußstraße 46 aus und entwendeten ein silbernes Mountainbike.

Zeugen, die Angaben zu den gemeldeten Straftaten / Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der PI Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 / 6510 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell