Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor der Polizei geflüchtet

Reinsdorf (ots)

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, Polizisten in Reinsdorf einen Audi A 6, der von einem Mann gefahren wurde, ohne einen Führerschein zu besitzen. Als die Beamten ihn stoppen wollten, gab der 34-Jährige Gas. Er umfuhr den Streifenwagen und beschleunigte zwischen Reinsdorf und Wiehe so massiv, dass eine Verfolgung nur mit hoher Geschwindigkeit möglich war. Dem Mann gelang die Flucht. Wenig später entdeckten die Polizisten den Audi A6 vor dem Privatgrundstück des vermeintlichen Fahrers. Am Auto befanden sich falsche Kennzeichen, der Motor war noch warm. Kennzeichen und Audi wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Fahrer war nicht zu Hause. Noch am Abend meldeten sich zeugen bei der Polizei, die die Verfolgungsfahrt beobachtet und den 34-Jährigen identifizieren konnten.

