Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressiver und betrunkener Mann sorgt für Polizeieinsatz

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr, sorgte ein 21-jähriger, hinreichend polizeibekannter Mann in Nordhausen für einen Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen hatten die Polizei über den lautstark brüllenden und extrem aggressiven Mann in der Töpferstraße informiert. Außerdem sollte er bereits mehrere Außenspiegel von parkenden Fahrzeugen abgetreten und Passanten belästigt haben. Die alarmierten Polizisten stellten den betrunkenen und immer noch extrem aggressiven Mann nach wenigen Minuten auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes und Autohauses in der Neustadtstraße, nachdem er mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Nordbrand gefahren war. Hierbei beschädigte er eine Scheibe der Bahn und verletzte sich dabei. Die Fahrgäste der Straßenbahn verließen auf Grund des Verhaltens des Mannes fluchtartig die Bahn, nachdem der Fahrer die Türen für alle geöffnet hatte. Die Beamten entdeckten Verletzungen an der Hand und am Kopf des Täters. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wobei eine Polizeistreife den Krankenwagen begleitet. Auf Grund seines Zustandes musste der Mann im Krankenhaus bleiben. Im Rahmen der Absuche nach den möglichen beschädigten Autos meldete sich ein 15-jähriger Jugendlicher bei den Polizisten. Ihm soll der Tatverdächtige eine Kopfnuss verpasst und gewürgt haben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige im Bereich des Kinos mit einem 19-Jährigen in Streit geraten war und diesem ein Bierglas über den Kopf schlagen wollte. Beim Abwehren des Schlages verletzte sich der 19-Jährige und musste mit einer Armverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verhalten des 21-Jährigen machen können. Außerdem werden mögliche Autobesitzer gesucht, deren Fahrzeuge am Mittwoch im Bereich der Töpferstraße, Rautenstraße und Kornmarkt durch den Täter beschädigt worden sind. Gesucht wird eine Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war und vom Täter massiv verbal attackiert wurden sein soll. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell