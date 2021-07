Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerloses Auto rollt los, Rentnerin mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Bebendorf (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwoch eine 82-jährige Frau in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Seniorin stieg gegen 16.45 Uhr vor dem Kloster Hülfensberg in Bebendorf in einen Shuttlebus, auf der Beifahrerseite, ein. Hierbei half ihr der Fahrer. Plötzlich rollte der Mercedes Vito langsam nach hinten los. Die Frau stürzte zu Boden, während der Fahrer den Bus stoppen konnte. Warum der Vito ins Rollen kam, muss noch geklärt werden. Möglicherweise war die Feststellbremse nicht richtig betätigt worden.

