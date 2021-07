Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Komplettes Wasserfass gestohlen

Breitenworbis (ots)

Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende von einem Gelände Auf dem Pfingstrasen einen komplettes Wasserfass im Wert von über 8000 Euro von einem Transportanhänger gestohlen. Die geschädigte Straßenbaufirma hatte das 8500 Liter fassende Wasserfass auf dem Gelände auf dem Hänger abgestellt. Die Täter haben in der Zeit von Freitag, 14.30, bis Montag, 06.45 Uhr, das noch mit rund 2000 Liter Wasser gefüllte Wasserfass, komplett mit Pumpe und Schlauch, vom Anhänger heruntergehoben und mitgenommen. Die Diebe konnten dies nur unter Zuhilfenahme eines entsprechend großen Krans und Transportfahrzeuges bewerkstelligen. Wer hat in der genannten Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat nach dem 05. Juli das gestohlene gelbe Wasserfass der Marke Cemo gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

