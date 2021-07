Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Garten eingebrochen

Clingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in einen Garten im Flattig eingedrungen. In der Zeit von Montag, 18.00, bis Dienstag, 10.30 Uhr, überwanden die oder der Täter den Zaun des Gartens und drangen durch ein Fenster in das Gartenhauses ein. Mit zwei roten Gasflaschen, jeweils 11 kg, Solarleuchten, Zelt, Planschbecken und weiteren Gegenständen konnten sie unerkannt entkommen. Der 65-jährige Geschädigte hat einen Schaden von mehreren hundert Euro zu beklagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sondershausen unter 03632/6610 zu melden.

