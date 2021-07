Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glimpflicher Frontalunfall

Sonnenstein/Epschenrode (ots)

Zum Glück glimpflich ging am Dienstagnachmittag auf der Südstraße in Epschenrode ein Frontalzusammenstoß mit zwei Fahrzeugen aus. Ein 23-jähriger Opelfahrer befuhr gegen 16.35 Uhr die Südstraße in Richtung Ortsausgang Trebra. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sein Astra auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Beide Fahrzeuge wurden an ihrer linken Frontseite beschädigt. Der Fahrer des Astra und der 50-jährige Caddy Fahrer wurden zum Glück nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell