Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Ausparken PKW demoliert

Nordhausen (ots)

Beim Verlassen des Parkplatzes eines Supermarktes Auf dem Sand beschädigte am Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Fahrer eines VW Crafter einen geparkten Peugeot. Der Fahrer des Transporters fuhr gegen 14.30 Uhr beim Ausparken einen zu großen Bogen und dadurch in den PKW des 60-jährigen Geschädigten. Der Aufprall war so heftig, dass der Peugeot nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Auch am VW entstand Sachschaden. Verletzt wurden keine Personen.

