Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Treppensturz auf öliger Treppe

Roßleben (ots)

Am Dienstagvormittag eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Roßleben. Eine 35-jährige Bewohnerin rutschte im Treppenhaus auf einer ölverschmierten Treppe aus. Hierbei verletzte sich die Frau an der Schulter. Die alarmierten Polizisten fanden tatsächlich eine ölige Treppe vor. Ob diese mutwillig durch einen anderen Bewohner verschmiert wurde, so wie die Gestürzte vermutet, oder ob lediglich Speiseöl ausgelaufen ist, muss nun ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell