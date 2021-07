Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blutige Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Sondershausen (ots)

Zwei Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Güntherstraße gerieten am Dienstagvormittag derart in Streit, dass Polizei und Rettungskräfte anrücken mussten. Bisherigen Ermittlungen zufolge provozierte zunächst ein 32-jähriger Mann einen 41-jährigen Mitbewohner verbal. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes kam hinzu und konnte schlichten. Wenige Minuten später verließ der 41-Jährige die Unterkunft und soll von seinem 32-jährigen Widersacher mit einem Glas im Bereich des Hauseingangs angegriffen worden sein. Hierdurch entwickelte sich eine gegenseitige Schlägerei, weshalb die Polizei und Rettungskräfte verständigt wurden. Beide Männer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Was sich genau abgespielt hat ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Ausländerbehörde wurde involviert.

