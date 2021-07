Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Autofahrerin rammt Auto und flüchtet

Heldrungen (ots)

Zeugen informierten am Montag, kurz nach 11 Uhr, die Polizei über eine vermutlich angetrunkene Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Die Frau soll schwankend in ihren Seat gestiegen sein. Beim Losfahren rammte sie einen geparkten Mitsubishi und fuhr dann in Richtung Stadtmitte davon. Da die Zeugen ein Kennzeichen angeben konnten, klingelten die Polizisten gleich bei der vermeintlichen Fahrerin. Die 52-Jährige stritt zunächst alles ab. Auf Grund der übereinstimmenden Beschreibung musste die Frau einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Der fiel mit über 3,2 Promille positiv aus. Um auszuschließen, dass die Frau möglicherweise nach dem Autofahren getrunken hat, veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen. Zur Höhe des entstandenen Sachschaden sind noch keine Angaben möglich

