Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Fahrradfahrerenden Kind zusammengestoßen

Sondershausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Montagabend An der Adlerskerbe. Der 70-Jährige befuhr gegen 19 Uhr mit seiner Honda die Straße, als zwei Kinder den verkehrsberuhigten Bereich, unweit des Spielplatzes Dornheide, querten. Der Motrorradfahrer erwischte ein Kind am Hinterrad, worauf Beide stürzten. Der 11-Jährige konnte nach der medizinischen Behandlung wieder nach Hause, der 70-Jährige blieb im Krankenhaus.

