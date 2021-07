Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autos gerammt, Unfallursache noch unklar

Worbis (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Montag, gegen 18.40 Uhr, eine Autofahrerin mit ihrem Audi A 3 Am Stadion auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte die 61-Jährige einen Renault Captur und einen VW Golf. Die 20-jährige Fahrerin des Golfs wurde leicht verletzt. Augenscheinlich stand die Audifahrerin unter Alkoholeinfluss. Da ein Test vor Ort nicht möglich war, musste die Frau mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun ist noch offen, ob die Frau tatsächlich alkoholisiert am Steuer saß oder sonstige körperliche Mängel zum Unfall führten. Die Polizisten stellten noch am Abend den Führerschein der Frau sicher. Der entstandene Unfallschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell