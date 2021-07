Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall am Fußgängerüberweg

Sondershausen (ots)

Zwei Leichtverletzte, darunter ein 8-jähriges Kind, forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine 15-jährige Mopedfahrerin befuhr gegen 7.35 Uhr die Straße aus Richtung Großfurra kommend in Richtung Nordhäuser Straße. Am Fußgängerüberweg stürzte die Jugendliche und touchierte das Kind, das gerade mit seinem Vater den Überweg querte. Beide kamen ins Krankenhaus zur Behandlung. Möglicherweise führte ein Bedienfehler des Mopeds zum Unfall.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell